الان تتابع العثور على الطفلة المتغيبة عن ذويها في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

بعد تداول فيديو لمناشدة مواطنة بالبحث عن ابنتها المتغيبة في الرياض، مشيرة إلى اختفائها،تمكنت الشرطة من العثور على الطفلة التي تجاوزت الثالثة عشرة من عمرها.

و صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه و بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عن مناشدة مواطنة بالبحث عن ابنتها التي تجاوزت الثالثة عشر من العمر ، والذي أشارت فيه الى اختفائها ، فقد أسفرت الجهود الأمنية ، بتوفيق الله ، من العثور على الفتاه المتغيبه ، وتم استكمال الإجراءات النظامية المعتاده . ..