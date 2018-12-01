الان تتابع العثور على الطفلة المتغيبة عن ذويها في الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض
بعد تداول فيديو لمناشدة مواطنة بالبحث عن ابنتها المتغيبة في الرياض، مشيرة إلى اختفائها،تمكنت الشرطة من العثور على الطفلة التي تجاوزت الثالثة عشرة من عمرها.
و صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه و بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عن مناشدة مواطنة بالبحث عن ابنتها التي تجاوزت الثالثة عشر من العمر ، والذي أشارت فيه الى اختفائها ، فقد أسفرت الجهود الأمنية ، بتوفيق الله ، من العثور على الفتاه المتغيبه ، وتم استكمال الإجراءات النظامية المعتاده . ..
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