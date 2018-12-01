شكرا لقرائتكم خبر عن ‎ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستعرض مع غوتيريس أوجه الشراكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (بيونس آيرس )

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لأمين الأمم المتحدة.