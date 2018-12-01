شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: العثور على الفتاة المتغيبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عن مناشدة مواطنة بالبحث عن ابنتها التي تجاوزت الثالثة عشرة من العمر، الذي أشارت فيه إلى اختفائها ، فقد أسفرت الجهود الأمنية، بتوفيق الله، من العثور على الفتاة المتغيبة ، وتم استكمال الإجراءات النظامية المعتادة .

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عن مناشدة مواطنة بالبحث عن ابنتها التي تجاوزت الثالثة عشرة من العمر، الذي أشارت فيه إلى اختفائها ، فقد أسفرت الجهود الأمنية، بتوفيق الله، من العثور على الفتاة المتغيبة ، وتم استكمال الإجراءات النظامية المعتادة .

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