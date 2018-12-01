شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية إلى الجزائر يومي الأحد والاثنين القادمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الجزائر)

يقوم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان،، بداية من يوم غد الأحد، بزيارة رسمية إلى الجزائر لمدة يومين، على رأس وفد رفيع المستوى، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح المصدر حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية: «أنه في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية، يؤدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود،، زيارة رسمية للجزائر يومي 24 و25 ربيع الأول 1440 هجري الموافق لـ 2 و3 ديسمبر 2018 م على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة».

وأضاف البيان: «أن الزيارة تأتي لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين».