شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات سعودية تحتفل مع الإمارات بعيدها الـ47 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سعود (الرياض) @mohamdsaud

شاركت الجهات الحكومية والأهلية السعودية دولة الإمارات الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الـ47، وكذلك آلاف المغردين السعوديين احتفلوا مع أشقائهم الإماراتيين بالمناسبة نفسها، ليؤكدوا قوة العلاقة بين الشعبين والحكومتين في البلدين.

وتفاعلت الجهات السعودية مع هاشتاق (اليوم الوطني الإماراتي الـ47) في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتغريدات تهنئة للإماراتيين بيومهم الوطني، إذ كتبت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي: «نهنئ الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ47، ونتمنى لهم دوام الأمن والاستقرار والمزيد من التطور والازدهار والنماء»، فيما كتبت الهيئة العامة للترفيه: «تبارك الهيئة لشعب وحكومة الإمارات بيومهم الوطني، ذكرى نجدد فيها الاحتفاء بمسيرة النهضة وأواصر المحبة والإخاء بين شعبينا.. كل عام ومملكتنا والإمارات معاً دائماً وأبداً».

ونشر مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» عبر حسابه في «تويتر» مقاطع عن قوة العلاقة بين السعودية والإمارات، وآخر عن فعاليات أقيمت في إثراء عن مشاركة الإماراتيين احتفالاتهم بيومهم الوطني، كما احتفلت الخطوط الجوية السعودية بمسافريها في مطار دبي باليوم الوطني الإماراتي.

وكتب عدد كبير من المغردين السعوديين تغريدات تهنئة للإمارات باليوم الوطني، مؤكدين أن الإمارات بلدهم الثاني والشقيق للسعودية، مستشهدين بعدد من المواقف بين البلدين.