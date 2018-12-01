شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير منصة إطلاق صواريخ بالستية بصعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف دمرت منصة إطلاق صواريخ بالستية بمديرية مجز في محافظة صعدة. وأوضح العقيد المالكي، أنه من خلال عمليات المراقبة المستمرة لنشاطات وتحركات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران، رصد التحالف اليوم (السبت) محاولة تجهيز منصة إطلاق صواريخ بالستية بمديرية مجز التابعة لمحافظة صعدة من قبل العناصر الحوثية الإرهابية بعد أن قامت بتمويه المنصه لغرض إخفائها. وعلى الفور قامت قوات التحالف باستهداف المنصة وتدميرها كلياً بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، مشدداً على التزام «التحالف» بتدمير القدرات النوعية كالصواريخ البالستية والتي لا يمكن لمليشيا إرهابية الحصول عليها وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.



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