شكرا لقرائتكم خبر عن العنزي مديراً تنفيذياً لـمدينة الملك سعود الطبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (الرياض )

أصدر وزير الصحة د.توفيق بن فوزان الربيعة قرارًا بتكليف د.أحمد بن شندل العنزي مديراً تنفيذياً لمدينة الملك سعود الطبية.

هذا ورفع المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي شكره وتقديره لوزير الصحة على الثقة الغالية بتكليفه مديرًا عامًا تنفيذيًا لمدينة الملك سعود الطبية، متمنيًا بأن يسهم مع منسوبي المدينة في تحقيق تطلعات المرضى والقيادات الصحية، سائلًا العلي القدير أن يكون عند حسن ظن الجميع، ويمده بعونه وتوفيقه، وأن يعينه على أداء المهمة.

يذكر أن د.العنزي شغل في وقت سابق إدارة مستشفى الأطفال، حيث شهدت فترة توليه نقلة نوعية، وقبل ذلك شغل رئاسة طوارئ الأطفال، وهو استشاري متخصص في الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، ويُعد من الكفاءات الوطنية النادرة المتخصصة في هذا المجال، والشابة الطموحة.