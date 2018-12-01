شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يعزي في وفاة جورج بوش الأب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن خالص تعازيه لعائلة بوش وللشعب الأمريكي في وفاة الرئيس الأول والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية جورج دبليو بوش.

جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان عبر حسابه بـ«توتير» اليوم السبت.