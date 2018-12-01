شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستعرض مع رئيس الأرجنتين أوجه التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (بيونس آيرس )

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الأرجنتين.