شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يلتقي أمين الأمم المتحدة ورئيس الأرجنتين ورئيس وزراء إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بوينس أيرس

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والأمم المتحدة.

كما التقى ولي العهد في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، اليوم، رئيس جمهورية الأرجنتين ماوريسيو ماكري، وذلك على هامش انعقاد القمة. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة والأرجنتين وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.

كما التقى ولي العهد في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، اليوم، رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي، وذلك على هامش انعقاد القمة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين.

حضر اللقاءات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والوفود الرسمية لكل من أمين عام الأمم المتحدة، ورئيس جمهورية الأرجنتين، ورئيس وزراء إيطاليا.