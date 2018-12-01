العثور على فتاة الرياض المتغيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض عثرت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على فتاة متغيبة من منزل ذويها. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه بالإشارة لمقطع الفيديو الذي جرى تداوله عن مناشدة مواطنة بالبحث عن ابنتها التي تجاوزت الثالثة عشرة من العمر، والذي أشارت فيه إلى اختفائها، فقد أسفرت الجهود الأمنية عن العثور على الفتاة المتغيبة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية المعتادة.



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