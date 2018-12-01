السعودية | محمد بن سلمان يلتقي أمين عام الأمم المتحدة بقمة العشرين

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يلتقي أمين عام الأمم المتحدة بقمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريس على هامش انعقاد #قمة_العشرين.

هذا وأعلنت #الخارجية_السعودية، الجمعة، أن ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان عقد لقاءات ودية مع قادة الدول المشاركة في #قمة_العشرين.

وعقد ولي العهد السعودي لقاء وديا مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على هامش القمة أمس.

والتقى أيضاً بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وأبلغ الرئيس الصيني، #شي_جين_بينغ، ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان، أن استقرار السعودية يمثل حجر الزاوية لازدهار وتقدم الخليج، وأن الصين تؤيد بشدة الرياض في حملتها للتنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي.

والتقي ولي العهد أيضاً، رئيسي كوريا الجنوبية والمكسيك ورئيس جنوب إفريقيا ونائب رئيس إندونيسيا.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، لمقر قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

وبدأت أعمال قمة مجموعة العشرين، الجمعة، في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، وفي كلمته بافتتاح أعمال القمة، قال الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، إن التحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها، وقال "نريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار".

وأكد الرئيس الأرجنتيني أن جوهر قمة العشرين احترام الاختلافات وتعزيز الحوار، مشيراً إلى أن قادة الدول سيبحثون مسائل التجارة الدولية والاستقرار المالي.

وقال "بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي به على الفقر".