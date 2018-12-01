بالفيديو : شاهد .. سلم خشبي يتحرك من نفسه وتفسير علمي يكشف السر !

دبي - بواسطة محمد فارس صحيفة عين الحقيقة ( صحيفة عين الحقيقة )

أصيب سكان قرية تابعة لمدينة كيرالا الهندية بالذهول، بعدما رأوا سلما خشبيا يتحرك تلقائيا على أرض ترابية، وكأنه يتمشى ويركض وحده.وادعى السكان الذين تجمعوا لمشاهدة الحدث، أن السلم “ممسوس من روح شخص كان يتسلقه ثم سقط من فوقه ولقي مصرعه”، طبقا لتقارير إعلامية محلية.

وقالت التقارير، إن المنطقة التي تحرك بها السلم باتت مثار رعب للسكان، مشيرة إلى تجنبهم لمجرد المرور بالقرب منها.وبعيدا عن الخرافات، قدم أحد زوار موقع “ريديت” تفسيرا علميا للظاهرة المريبة بنظرية “الدينامية السلبية”، حيث يمكن للجوامد أن تتحرك تلقائيا على المنحدرات.

وقال: “السلم على أرض منحدرة. يقوم شخص ما بدفعه ليستمر في الحركة بمفرده”.وتابع صاحب التعليق المفسر: “قوة الجاذبية من خلال المنحدر كافية ليستمر السلم في التحرك، لكن ليس بالقدر الذي يؤدي إلى سقوطه”.وأشار إلى أن “وزن السلم يحدث توازنا مع قوة الجاذبية التي تشده إلى أسفل المنحدر”.