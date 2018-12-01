تكريم مدير مستشفى شقراء بمناسبة تقاعده

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محمد بن مسعود - الدمام - تصوير: عبدالعزيز المهنا
كرّمت شقراء مدير المستشفى العام عبدالله بن عبد الرحمن المنيع بمناسبة تقاعده عن العمل، وذلك بحضور الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي وبرعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.
وكان "المنيع" قد أمضى خلالها 39 عامًا فى العمل بوزارة الصحة منها 26 عامًا مديرًا لمستشفى شقراء العام.
وأكد الشيخ المنيع أن رجال الأعمال بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة قد قاموا بدعم المستشفى بفضل الله ثم بفضل مديرها المحتفى به بأكثر من ٢٠ مليون ريال.
ثم ألقى محافظ شقراء كلمة أكد فيها أنه كلف محافظًا لشقراء لأجل خدمة مواطني المحافظة ومراكزها على حد سواء، مشيرًا إلى أنه ينتهج سياسة الباب المفتوح لاستقبال ملاحظات الجميع والسعي لتوفير الخدمات وعلاج الخلل إن وجد.
وفي الختام تم تكريم المحتفى به من قِبل عدد كبير من المسؤولين والأهالي بالدروع والهدايا في حفل بهيج حضره جمع غفير من المواطنين والوافدين.
تكريم مدير مستشفى شقراء بمناسبة تقاعدهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01
تصوير: عبدالعزيز المهنا
كرّمت شقراء مدير المستشفى العام عبدالله بن عبد الرحمن المنيع بمناسبة تقاعده عن العمل، وذلك بحضور الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي وبرعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.
وكان "المنيع" قد أمضى خلالها 39 عامًا فى العمل بوزارة الصحة منها 26 عامًا مديرًا لمستشفى شقراء العام.
وأكد الشيخ المنيع أن رجال الأعمال بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة قد قاموا بدعم المستشفى بفضل الله ثم بفضل مديرها المحتفى به بأكثر من ٢٠ مليون ريال.
ثم ألقى محافظ شقراء كلمة أكد فيها أنه كلف محافظًا لشقراء لأجل خدمة مواطني المحافظة ومراكزها على حد سواء، مشيرًا إلى أنه ينتهج سياسة الباب المفتوح لاستقبال ملاحظات الجميع والسعي لتوفير الخدمات وعلاج الخلل إن وجد.
وفي الختام تم تكريم المحتفى به من قِبل عدد كبير من المسؤولين والأهالي بالدروع والهدايا في حفل بهيج حضره جمع غفير من المواطنين والوافدين.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
09:07 PM
تصوير: عبدالعزيز المهنا
كرّمت شقراء مدير المستشفى العام عبدالله بن عبد الرحمن المنيع بمناسبة تقاعده عن العمل، وذلك بحضور الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي وبرعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.
وكان "المنيع" قد أمضى خلالها 39 عامًا فى العمل بوزارة الصحة منها 26 عامًا مديرًا لمستشفى شقراء العام.
وأكد الشيخ المنيع أن رجال الأعمال بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة قد قاموا بدعم المستشفى بفضل الله ثم بفضل مديرها المحتفى به بأكثر من ٢٠ مليون ريال.
ثم ألقى محافظ شقراء كلمة أكد فيها أنه كلف محافظًا لشقراء لأجل خدمة مواطني المحافظة ومراكزها على حد سواء، مشيرًا إلى أنه ينتهج سياسة الباب المفتوح لاستقبال ملاحظات الجميع والسعي لتوفير الخدمات وعلاج الخلل إن وجد.
وفي الختام تم تكريم المحتفى به من قِبل عدد كبير من المسؤولين والأهالي بالدروع والهدايا في حفل بهيج حضره جمع غفير من المواطنين والوافدين.
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المصدر : الخليج 365
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