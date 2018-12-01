بطريقته الخاصة.. مطار المؤسس يهنئ مطارَيْ دبي وأبوظبي باليوم الوطني

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أطلق مطار الملك عبد العزيز الدولي عبر منصة "سناب شات" "فلتر" تهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تزامنًا مع احتفالها باليوم الوطني الـ47، وذلك في مبادرة تعكس التلاحم والترابط بين البلدَيْن الشقيقَيْن.
ويغطي "الفلتر" الذي يحمل عبارة "مطار الملك عبدالعزيز الدولي يهنئكم باليوم الوطني الإماراتي" صالات المطار، والمناطق المجاورة له، وكذلك مطارَيْ دبي الدولي وأبوظبي؛ إذ سيكون متاحًا لجميع المسافرين التقاط صور الاحتفال متضمنة فلتر الاحتفال الذي دشنه مطار الملك عبد العزيز الدولي.
وقال تركي بن معلوي الذيب، مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبد العزيز الدولي: إن هذه المبادرة جاءت تعبيرًا من إدارة المطار للأشقاء الإماراتيين لمشاركتهم هذه الفرحة الوطنية. مشيرًا إلى أنه تم إضافة فلتر الاحتفال على السناب شات، ويحمل شعار مطار المؤسس وألوان العلم الإماراتي، وسيكون متاحًا للمسافرين في مطار الملك عبد العزيز ومطارَيْ دبي وأبوظبي.
وأضاف الذيب بأن الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات الشقيقة ما هو إلا تعبير عن حجم المحبة والتقدير اللذين تكنهما السعودية قيادة وشعبًا لقيادة وشعب دولة الإمارات الشقيقة، اللذين تمثلا في مشاركة العديد من القطاعات العاملة في المطار؛ إذ عبَّر منسوبوها عن مشاعر الحب والتقدير للشعب الإماراتي وقيادته الشقيقة.
بطريقته الخاصة.. مطار المؤسس يهنئ مطارَيْ دبي وأبوظبي باليوم الوطنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01
أطلق مطار الملك عبد العزيز الدولي عبر منصة "سناب شات" "فلتر" تهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تزامنًا مع احتفالها باليوم الوطني الـ47، وذلك في مبادرة تعكس التلاحم والترابط بين البلدَيْن الشقيقَيْن.
ويغطي "الفلتر" الذي يحمل عبارة "مطار الملك عبدالعزيز الدولي يهنئكم باليوم الوطني الإماراتي" صالات المطار، والمناطق المجاورة له، وكذلك مطارَيْ دبي الدولي وأبوظبي؛ إذ سيكون متاحًا لجميع المسافرين التقاط صور الاحتفال متضمنة فلتر الاحتفال الذي دشنه مطار الملك عبد العزيز الدولي.
وقال تركي بن معلوي الذيب، مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبد العزيز الدولي: إن هذه المبادرة جاءت تعبيرًا من إدارة المطار للأشقاء الإماراتيين لمشاركتهم هذه الفرحة الوطنية. مشيرًا إلى أنه تم إضافة فلتر الاحتفال على السناب شات، ويحمل شعار مطار المؤسس وألوان العلم الإماراتي، وسيكون متاحًا للمسافرين في مطار الملك عبد العزيز ومطارَيْ دبي وأبوظبي.
وأضاف الذيب بأن الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات الشقيقة ما هو إلا تعبير عن حجم المحبة والتقدير اللذين تكنهما السعودية قيادة وشعبًا لقيادة وشعب دولة الإمارات الشقيقة، اللذين تمثلا في مشاركة العديد من القطاعات العاملة في المطار؛ إذ عبَّر منسوبوها عن مشاعر الحب والتقدير للشعب الإماراتي وقيادته الشقيقة.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
09:00 PM
الذيب: الاحتفال تعبير عن حجم المحبة والتقدير اللذين تكنهما السعودية للإمارات
أطلق مطار الملك عبد العزيز الدولي عبر منصة "سناب شات" "فلتر" تهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تزامنًا مع احتفالها باليوم الوطني الـ47، وذلك في مبادرة تعكس التلاحم والترابط بين البلدَيْن الشقيقَيْن.
ويغطي "الفلتر" الذي يحمل عبارة "مطار الملك عبدالعزيز الدولي يهنئكم باليوم الوطني الإماراتي" صالات المطار، والمناطق المجاورة له، وكذلك مطارَيْ دبي الدولي وأبوظبي؛ إذ سيكون متاحًا لجميع المسافرين التقاط صور الاحتفال متضمنة فلتر الاحتفال الذي دشنه مطار الملك عبد العزيز الدولي.
وقال تركي بن معلوي الذيب، مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبد العزيز الدولي: إن هذه المبادرة جاءت تعبيرًا من إدارة المطار للأشقاء الإماراتيين لمشاركتهم هذه الفرحة الوطنية. مشيرًا إلى أنه تم إضافة فلتر الاحتفال على السناب شات، ويحمل شعار مطار المؤسس وألوان العلم الإماراتي، وسيكون متاحًا للمسافرين في مطار الملك عبد العزيز ومطارَيْ دبي وأبوظبي.
وأضاف الذيب بأن الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات الشقيقة ما هو إلا تعبير عن حجم المحبة والتقدير اللذين تكنهما السعودية قيادة وشعبًا لقيادة وشعب دولة الإمارات الشقيقة، اللذين تمثلا في مشاركة العديد من القطاعات العاملة في المطار؛ إذ عبَّر منسوبوها عن مشاعر الحب والتقدير للشعب الإماراتي وقيادته الشقيقة.
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المصدر : الخليج 365
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