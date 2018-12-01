جامعة الملك خالد تحقق بطولة اختراق الضاحية للجامعات

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى حققت جامعة الملك خالد بأبها وللمرة الثانية بطولة اختراق الضاحية للجامعات التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية أمس الجمعة ضمن موسمه التاسع واستضافتها جامعة حائل، وبحضور مدير الجامعة الدكتور خليل البراهيم ووكيل الجامعة الدكتور سعود النايف ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله بن راجح البقمي وأمين عام الاتحاد الدكتور صلاح بن أحمد السقاء وعميد شؤون الطلاب بجامعة حائل الدكتور خالد المطيري.

وحلت جامعة جازان وللمرة الثانية أيضًا في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث جامعة الملك سعود بالرياض.

وفي نتائج الفردي نال العداء (سامي اليامي) من جامعة جدة المركز الأول ، وحل ثانيًا عداء جامعة الملك خالد (عقيل العامري)، وفي المركز الثالث عداء جامعة جازان (عادل كلجه)، وحل رابعًا العداء (حميد الحارثي) من جامعة الملك خالد، وفي المركز الخامس عداء جامعة الملك سعود (محمد العبدالقادر)، وحل سادسًا عداء جامعة الملك عبدالعزيز (محمد مدخلي) ، وفي المركز السابع عداء جامعة الملك سعود (أحمد يوسف)، وحل ثامنًا عداء جامعة الجوف (جابر الشمري) ، وفي المركز التاسع عداء جامعة الملك خالد (حمزة وليد) ، وفي المركز العاشر عداء جامعة القصيم (محمد علي).

من جانب آخر قدم أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور صلاح السقاء شكره وتقديره لجامعة حائل وعلى رأسها معالي مدير الجامعة ووكلاؤه وعميد شؤون الطلاب على النجاح الكبير الذي حققته البطولة من الناحيتين الفنية والتنظيمية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الجامعة لتجهيز مكان السباق والتتويج.