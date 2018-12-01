لأول مرة .. جواز سفر عربي يتخطى الحدود ويتصدر العالم.. هنا التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تخطى أول جواز سفر عربي جميع الدول، واحتل المركز الأول عالميًا في ترتيب أقوى جوازات السفر العالمية، وذلك بعد إعلان الشيخ محمد بن راشد رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي عن اختيار موقع "باسبورد إندكس" العالمي لـجواز السفر الإماراتي ليصبح الأول عالميًا.

وأعرب "ابن راشد" عن سعادته بتفوق جواز السفر الإماراتي وحصوله على المرتبة الأولى عالميًا، متفوقًا على الكثير من الدول الكبرى.

وقال "ابن راشد" في تعليق له عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم: "في يومنا الوطني المجيد.. توالت إنجازاتنا.. قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الإمارات ليكون الأول عالميًا بدخوله ١٦٧ دولة حول العالم من دون تأشيرة".

وأضاف: "العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات.. ألف مبروك للإمارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبدالله بن زايد".

ويحتفل الإماراتيون بيومهم الوطني الـ47 وسط احتفالات شعبية وحكومية هائلة بالذكرى السنوية لتوحيد البلاد.