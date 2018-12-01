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محمد بن مسعود - الدمام - تصاعُد العنف في باريس.. معارك بين الشرطة والمحتجين.. حرق سيارات وقنابل غاز صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01 01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440 08:45 PM اعتقال أكثر من ١٢٠ شخصًا اعتقال أكثر من ١٢٠ شخصًا نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، تصاعُد العنف في باريس.. معارك بين الشرطة والمحتجين.. حرق سيارات وقنابل غاز ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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