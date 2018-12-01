السعودية اليوم / جمعية التنمية الأسرية بتبوك تنظم برنامجًا تثقيفيًّا عن الحوار الأسري غداً

عام / جمعية التنمية الأسرية بتبوك تنظم برنامجًا تثقيفيًّا عن الحوار الأسري غداً

تبوك 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس

تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً, برنامجًا تثقيفيًّا بعنوان " الحوار الأسري"، وذلك بقاعة التدريب بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين حول الحوار الأسري، وتنمية مهارات الحوار الإيجابي الأسري, والاقتداء بالهدى النبوي في الحوار الأسري, وتحديد أسباب غياب الحوار بين أفراد الأسرة.

// انتهى //

21:01ت م

0141



تبوك 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً, برنامجًا تثقيفيًّا بعنوان " الحوار الأسري"، وذلك بقاعة التدريب بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك.ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين حول الحوار الأسري، وتنمية مهارات الحوار الإيجابي الأسري, والاقتداء بالهدى النبوي في الحوار الأسري, وتحديد أسباب غياب الحوار بين أفراد الأسرة.// انتهى //21:01ت م0141

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