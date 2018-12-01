عام / شرطة منطقة الرياض : العثور على الفتاة المتغيبة // للصحف فقط //
الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عن مناشدة مواطنة بالبحث عن ابنتها التي تجاوزت الثالثة عشرة من العمر، الذي أشارت فيه إلى اختفائها ، فقد أسفرت الجهود الأمنية ، بتوفيق الله ، من العثور على الفتاة المتغيبة ، وتم استكمال الإجراءات النظامية المعتادة، والله ولي التوفيق .
// للصحف فقط // // انتهى //
20:30ت م
0140
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض : العثور على الفتاة المتغيبة // للصحف فقط // على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .