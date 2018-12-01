السعودية اليوم / الأمير محمد بن ناصر يرعى الحفل الخطابي لمهرجان البن بجبال جازان

الداير بني مالك ٢٣ ربيع أول ١٤٤٠هـ الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠١٨م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم , الحفل الخطابي لمهرجان البن السادس في جبال جازان " قهوة الكيف مرحباً بالضيف" ، الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك، وذلك بمقر المهرجان بحي العرقين بمحافظة بني مالك.ودشن سمو أمير منطقة جازان في مستهل الحفل العديد من المشروعات التنموية التي تم إنجازها بالمحافظةً والمراكز والقرى التابعة لها بقيمة إجمالية بلغت أكثر من "٧٤١" مليوناً و"٧١٢" ألف ريال ، في شتى المجالات الخدمية والبلدية والزراعة والمياة والطرق والكهرباء و التعليم ومشروع كلية التقنية وعدد من المشروعات الخدمية الأخرى.إثر ذلك ألقى محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة كلمة أكد فيها أن رعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان وتدشين المشروعات التنموية بالمحافظة تأتي تأكيدًا على اهتمام سموه المستمر بكل مامن شأنه دفع عجلة التنمية وتعزيز الحركة الاقتصادية في المحافظة وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.وبين أن مهرجان البن سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة الداير والمحافظات الجبلية خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها زراعة منتج البن , وما تشتهر به جبال المنطقة منتجات زراعية وحرف يدوية .وشدد على أهمية المهرجان في دعم زراعة البن والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية تضاهي أعرق الدول المنتجة عالمياً , حيث يوجد بالمنطقة أكثر من " 75 " ألف شجرة بن , ويبلغ عدد المزراعين الذين يحترفون زراعة البن أكثر من 700 مزارع.إثر ذلك ألقى الشاعر حامد بن جابر المالكي قصيدة شعرية بالمناسبة ، وشاهد سمو أمير المنطقة.والحضور أوبريتاً غنائياً بالمناسبة ، و كرم سموه في ختام الحفل الجهات والجمعيات الخيرية والشركات الراعية والداعمة والمشاركة في مهرجان البن السادس في جبال جازان.حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدراء الإدارات والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان.//انتهى//20:25ت م0139