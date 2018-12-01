شكرا لقرائتكم ولي العهد يلتقي رئيس وزراء إيطاليا على هامش قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم السبت، رئيس وزراء إيطاليا على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وقبل قليل، التقى ولي العهد رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، على هامش انعقاد قمة العشرين.

وجسدت مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتيني، الحضور الطاغي للمملكة اقتصاديًّا وسياسيًّا.

والتقى ولي العهد أيضًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين، كما التقى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

كما التقى ولي العهد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وأيضًا نائب الرئيس الإندونيسي محمد يوسف، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي.

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