شكرا لقرائتكم تصميم موحد لكافة قطاعات الداخلية لتهنئة الإمارات بيومها الوطني 47 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هنأت وزارة الداخلية، عبر كافة قطاعاتها، الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 47.

ووحدت قطاعات الداخلية بشكل يؤكد التنسيق بين كافة القطاعات، تصميم التهنئة الذي جاء بترابط العلمين السعودي والإماراتي بكلمة “معًا أبدًا”.

ويؤكد تصميم التهنئة العلاقة المتينة التي تجمع المملكة والإمارات، والتعاون بينهما في كافة المجالات، والوقوف سويًّا في وجه التحديات الإقليمية والعالمية.

وحملت رسائل تهنئة قطاعات الداخلية تأكيدًا على مشاركة الأشقاء باحتفالهم باليوم الوطني، والتمنيات لهم بدوام الأمن والاستقرار والمزيد من التطور والازدهار والنماء.

ويوافق اليوم الوطني الإماراتي يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.

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