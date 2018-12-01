شكرا لقرائتكم شاهد الفيديو.. لقاء ولي العهد بالرئيس الأرجنتيني على هامش قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سلطت صحيفة “متابعات الخليج 365” الضوء على آخر لقاءات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين، حيث التقى برئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري.

وتجسد مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتيني، الحضور الطاغي للمملكة اقتصاديًّا وسياسيًّا.

والتقى ولي العهد بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين، كما التقى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وأيضًا رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري.

كما التقى ولي العهد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وأيضًا نائب الرئيس الإندونيسي محمد يوسف، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي.

أمطار المدينة المنورة .. 25 التماسًا كهربائيًّا واحتجاز 40 شخصًا في ينبع



فيديو.. المدينة المنورة تغرق في مياه الأمطار والمركبات تشبه السفن!



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.