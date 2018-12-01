شكرا لقرائتكم خبر وزارة الخارجية تنظم جولة للوفود الدبلوماسية لقطار الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بندر السليس - الرياض

نظمت وزارة الخارجية جولة لعدد من رؤساء وعوائل البعثات الدبلوماسية في المملكة لمركز زوار قطار الرياض، وذلك ضمن البرامج السنوية التي تقيمها الوزارة في إطار مساهمتها الإيجابية للاطلاع على ما وصلت إليه النهضة السعودية من منجزات تنموية وحضارية وإرث تاريخي ليقوموا بدورهم بنقلها إلى حكوماتهم وشعوبهم.

وتعرف الوفد الدبلوماسي في جولته على مشروع قطار الرياض الذي يعد العمود الفقري لشبكة النقل العام، بمحاوره الـ6، بطول إجمالي يبلغ 176 كلم، و85 محطة، كما شملت الجولة مشروع حافلات الرياض، والذي يعد الرافد الأساسي لشبكة قطارات الرياض ضمن الأحياء عبر مسارات تمتد على طول 1900 كلم، موزعة على 3 مستويات، تحتوي على 3000 محطة ونقطة توقف.

وكانت وزارة الخارجية نظمت في وقت سابق عددا من الزيارات التي شملت سوق عكاظ بالطائف، ومدائن صالح في محافظة العلا، واستقبال خادم الحرمين الشريفين للدبلوماسيين، بالإضافة إلى غسيل الكعبة في مكة المكرمة.