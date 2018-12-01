الرائد يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الباطن بثلاثية

محمد بن مسعود - الدمام - صعد إلى المركز الثاني عشر بـ11 نقطة

نجح فريق الرائد في استعادة نغمة الانتصارات بعدما حقق فوزاً كبيراً خارج قواعده على مضيفه فريق الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الباطن بمدينة حفر الباطن ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الفوز رفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الباطن عند 8 نقاط بالمركز الرابع عشر.

شوط المباراة الأول بدأ بسيطرة واضحة لفريق الرائد على مجريات المباراة ترجمها سريعاً بهدف أول بعد مرور 9 دقائق فقط من انطلاقة المباراة عبر لاعبه فرحان حساني من ركلة حرة ثابتة سددها في شباك أصحاب الضيافة من مسافة بعيدة.

رفض اللاعب المقدوني فرحان حساني أن يكتفي بهذا الهدف إذ أضاف هدفاً ثانياً في الدقيقة 25 بعدما استغل خطأ فادحاً من مدافع الباطن ماجد كنبه توغل على إثره داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كره أرضية زاحفة من تحت قدمي الحارس محمد الربيعي استقرت في شباكه.

الدقيقة 36 شهدت حالة غريبة حيث أشهر الحكم الهولندي بطاقة حمراء على لاعب الرائد محمد عطوه قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو التي أنصفت اللاعب ليستبدلها بالبطاقة الصفراء.

في الشوط الثاني كما كان متوقعاً ضغط فريق الباطن منذ البداية وحاصر ضيفه في منطقته بحثاً عن هدف مبكر وكان قريباً من الوصول إلى الشباك في أكثر من مناسبة، لكن تألق الحارس عزالدين دوخه ومن أمامه الدفاع حال دون ذلك.

لم ينتظر النادي الباطن طويلاً ليقلص النتيجة بهدف جاء بالدقيقة 69 عبر قذيفة صاروخية أطلقها الكابتن جدعان الشمري من خارج منطقة الجزاء باغتت الحارس عزالدين دوخة نتيجة ارتطامها بقدم المدافع محمد عطوة التي غيرت مسارها لتستقر في أقصى الزاوية اليسرى لمرماه.

بعد هدف تقليص النتيجة استشعر لاعبو الرائد الحرج وشنوا عدة هجمات حيث كانوا قريبين من مضاعفة النتيجة لكن رعونة لاعبيه حرمته من ذلك حتى الدقيقة ما قبل الأخيرة من زمن اللقاء التي كانت شاهدة عن ثالث الأهداف عن طريق صالح الشهري الذي استغل كرة طولية روضها على قدمه قبل أن يراوغ مدافع الباطن ويصوبها أرضية قوية فشل الحارس محمد الربيعي في التصدي لها للتابع طريقها نحو الشباك.

