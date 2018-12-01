التعاون يكسب الفتح.. ويصعد للمركز الرابع

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين

تمكّن الفريق الأول بنادي التعاون من العودة بنقاط مواجهة الفتح في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده النقطي إلى النقطة الثامنة عشرة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الفتح عند ثلاث عشرة نقطة في المركز الثامن.

بدأ الشوط الأول بضغط عالٍ من فريق الفتح، ولاحت عدة فرص لمهاجميه، ولكن لم يتم استثمارها بالشكل المثالي لتنقلب موازين القوى على أرضية الملعب ويبدأ الضيوف شن هجماتهم على مرمى النموذجي فتحقق لهم مرادهم عندما استثمر سيدرك اميسي كرة ركنية سددها بقدمه اليمنى وسط تغطية سيئة مع الدقيقة 22.

استمرت المحاولات الفتحاوية ولكن إصرار مهاجميه على إهدارها بطريقة غريبة كان الحدث الأبرز خلال الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون على الفتح بهدف وحيد.

بدأ الشوط الشوط الثاني وعادت سطوة التعاون على منتصف الملعب بمهارة جهادالحسين وساندو أومانويل ومع الدقيقة 66 تعامل المهاجم التعاوني المميز "تاومبا "بمهارة مع كرة عرضية تلقاها من الجهة اليسرى عندما ركنها بكعبة الأيسر داخل شباك الفتح معلناً هدف فريقه الثاني.

وعند الدقيقة 87 دخل عبدالفتاح آدم ومن اللمسة الثانية تحصل على ضربة جزاء لفريقه التعاون تقدم لها وأهدرها مع الدقيقة 88.

أضاف حكم المباراة 5 دقائق لتنقضي المواجهة بفوز التعاون بهدفين مقابل هدف، تجدر الإشارة إلى كثرة الصافرات والأخطاء والاحتكاكات التي افقدت المواجهة رتم السرعة المطلوب.