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محمد بن مسعود - الدمام - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، على هامش انعقاد قمة العشرين.

بالصور .. ولي العهد يلتقي رئيس الأرجنتين على هامش انعقاد قمة العشرين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01 التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، على هامش انعقاد قمة العشرين.

01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440 06:53 PM التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم، الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، على هامش انعقاد قمة العشرين.

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المصدر : الخليج 365

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