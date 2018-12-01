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محمد بن مسعود - الدمام - وقعت إدارة نادي الاتفاق مع المدرب الإسباني "سيرخو بيرناس" عقداً لتدريب الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الرياضي 2018/ 2019 وكان بيرناس قد تولى المنصب بعد إقالة المدرب السابق الأرغوياني راموس الذي تمت إقالته بعد خسارة الفريق من التعاون بأربعة أهداف مقابل هدفين. "الاتفاق": الإسباني "بيرناس" مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01 وقعت إدارة نادي الاتفاق مع المدرب الإسباني "سيرخو بيرناس" عقداً لتدريب الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الرياضي 2018/ 2019 وكان بيرناس قد تولى المنصب بعد إقالة المدرب السابق الأرغوياني راموس الذي تمت إقالته بعد خسارة الفريق من التعاون بأربعة أهداف مقابل هدفين. 01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440 06:53 PM وقعت إدارة نادي الاتفاق مع المدرب الإسباني "سيرخو بيرناس" عقداً لتدريب الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الرياضي 2018/ 2019 وكان بيرناس قد تولى المنصب بعد إقالة المدرب السابق الأرغوياني راموس الذي تمت إقالته بعد خسارة الفريق من التعاون بأربعة أهداف مقابل هدفين. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الاتفاق": الإسباني "بيرناس" مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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