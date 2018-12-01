شاهد.. شاب يُبادر بتكريم أطباء تابعوا حالته الصحية في وادي الدواسر

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى عملية خارج المملكة الشهر الماضي نتج عنها عدم التئام الجرح

حرص شاب سعودي في العقد الثاني من عمره على تكريم عددٍ من الأطباء والاستشاريين بمستشفى محافظة وادي الدواسر العام، وذلك بعد أن أشرفوا على متابعة حالته الصحية حتى التأم الجرح، بعد إجرائه عملية خارج المملكة.

جاء ذلك بحضور مدير مستشفى وادي الدواسر المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم، الذي أكد أن ما قام به الأطباء هو واجبهم الوظيفي وإيمانهم بأن الطب رسالة إنسانية تسمو فيها القيم ويضحي فيها الطبيب براحته وعلاقاته الاجتماعية والأسرية من أجل المريض، وقدم "الغانم" شكره للأطباء على تحقيق رضى المرضى والعناية بهم وللشاب مبادرته النبيلة.

أوضح لـ"الخليج 365"، المريض المتعافي الشاب مبارك آل مهنا، أن مبادرته بتكريم الأطباء جاءت من منطلق حديث النبي صل الله عليه وسلم: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"، فكان واجباً عليه تكريمهم بعد العملية؛ معنوياً نظير إخلاصهم وتفانيهم في عملهم وحسن تعاملهم أثناء متابعتهم لحالته الصحية، خارج أوقات أعمالهم في بعض الأحيان.

من جهته، اعتبر مدير إدارة الموارد البشرية بالمستشفى الأخصائي أول سعيد محمد اللواما، خلال مشاركته في التكريم، تلك المبادرة من ذلك الشاب تأكيداً على ما يتمتع به شبابنا من خُلق وتقدير للآخرين، ونموذجاً للشباب السعودي الذين يسعون لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم والمشاركة في نهضة وطنهم، مشيراً إلى أن ما قام به الأطباء ينسجم مع تطلعات وزارة الصحة من أن "المريض أولاً" وحرصها على توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.

خلف الدوسري وادي الدواسر

خالد خليل الرياض