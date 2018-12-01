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محمد بن مسعود - الدمام - السعودية الواثقة التي تسير نحو المستقبل الزاهر ببصيرة ورؤية متكاملة وبرامج شاملة أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن مشاركة ولي العهد في اجتماعات قمة العشرين بالأرجنتين، رسالة للعالم عن المملكة القوية التي يحترمها الأقوياء، عن المملكة الفتية التي يتطلع صُنّاع العالم إلى شراكاتها، وعن المملكة الواثقة التي تسير نحو المستقبل الزاهر ببصيرة ورؤية متكاملة وبرامج شاملة.

جاء ذلك في تغريدة للعواد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وزير الإعلام: مشاركة ولي العهد في قمة العشرين رسالة للعالم عن المملكة القوية التي يحترمها الأقوياء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01 أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن مشاركة ولي العهد في اجتماعات قمة العشرين بالأرجنتين، رسالة للعالم عن المملكة القوية التي يحترمها الأقوياء، عن المملكة الفتية التي يتطلع صُنّاع العالم إلى شراكاتها، وعن المملكة الواثقة التي تسير نحو المستقبل الزاهر ببصيرة ورؤية متكاملة وبرامج شاملة.

جاء ذلك في تغريدة للعواد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440 06:18 PM اخر تعديل 01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440 06:32 PM السعودية الواثقة التي تسير نحو المستقبل الزاهر ببصيرة ورؤية متكاملة وبرامج شاملة السعودية الواثقة التي تسير نحو المستقبل الزاهر ببصيرة ورؤية متكاملة وبرامج شاملة أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن مشاركة ولي العهد في اجتماعات قمة العشرين بالأرجنتين، رسالة للعالم عن المملكة القوية التي يحترمها الأقوياء، عن المملكة الفتية التي يتطلع صُنّاع العالم إلى شراكاتها، وعن المملكة الواثقة التي تسير نحو المستقبل الزاهر ببصيرة ورؤية متكاملة وبرامج شاملة.

جاء ذلك في تغريدة للعواد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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المصدر : الخليج 365