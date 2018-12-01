مسودة البيان الختامي لقمة الـ20.. الالتزام بإصلاح منظمة التجارة العالمية

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أفاد مسؤولون أوروبيون بأن دول مجموعة العشرين اتفقت على الالتزام بإصلاح منظمة التجارة العالمية، وذلك في مسودة أولية لبيان من المقرر صدوره اليوم (السبت) في ختام قمة المجموعة التي تستمر يومين.
وأوضح المسؤولون، وفقاً لـ"رويترز" أن مسودة البيان تتطرق إلى قضية الهجرة واللاجئين بحد أدنى، وأن الحديث عن تغير المناخ لا يشير إلى أي تراجع.
وكانت قمة مجموعة العشرين التي تستضيف الأرجنتين دورتها الحالية قد انطلقت أمس في بوينس آيرس بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة.
مسودة البيان الختامي لقمة الـ20.. الالتزام بإصلاح منظمة التجارة العالميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01
أفاد مسؤولون أوروبيون بأن دول مجموعة العشرين اتفقت على الالتزام بإصلاح منظمة التجارة العالمية، وذلك في مسودة أولية لبيان من المقرر صدوره اليوم (السبت) في ختام قمة المجموعة التي تستمر يومين.
وأوضح المسؤولون، وفقاً لـ"رويترز" أن مسودة البيان تتطرق إلى قضية الهجرة واللاجئين بحد أدنى، وأن الحديث عن تغير المناخ لا يشير إلى أي تراجع.
وكانت قمة مجموعة العشرين التي تستضيف الأرجنتين دورتها الحالية قد انطلقت أمس في بوينس آيرس بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
05:41 PM
تطرق إلى قضية الهجرة واللاجئين
أفاد مسؤولون أوروبيون بأن دول مجموعة العشرين اتفقت على الالتزام بإصلاح منظمة التجارة العالمية، وذلك في مسودة أولية لبيان من المقرر صدوره اليوم (السبت) في ختام قمة المجموعة التي تستمر يومين.
وأوضح المسؤولون، وفقاً لـ"رويترز" أن مسودة البيان تتطرق إلى قضية الهجرة واللاجئين بحد أدنى، وأن الحديث عن تغير المناخ لا يشير إلى أي تراجع.
وكانت قمة مجموعة العشرين التي تستضيف الأرجنتين دورتها الحالية قد انطلقت أمس في بوينس آيرس بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة.
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المصدر : الخليج 365
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