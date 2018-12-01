- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع إزالة مزرعة واقعة في مجرى وادي عرنة بمكة.. تسببت في غرق الحسينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أزالت بلدية جنوب مكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم، تعديات عبارة عن مزرعة تقدر مساحتها بـ43 ألف متر مربع كانت تقع في مجرى وادي عرنة، وتعترض السيول المنقولة من الوادي.
وعلمت "الخليج 365" أن التعديات التي جرت إزالتها كانت تشكل خطراً على سكان ضاحية الحسينية؛ نظراً لتحويل مسار مجرى سيول عرنة واعتراضها، التي الخليج 365 وأن اجتاحت المنطقة.
من جانبه، أشرف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص على أعمال الإزالة والتي نفذتها بلدية جنوب مكة بالتعاون مع الجهات الأمنية في منطقة الحسينية، على التعديات المقدرة بـ43 ألف متر مربع، وسط مطالبات من الأهالي بسرعة تنفيذ مشروع تصريف السيول في المنطقة التي شهدت سيولاً منقولة من وادي عرنة تسببت في إتلاف الممتلكات واحتجاز المواطنين على وقع الأمطار الأخيرة.
إزالة مزرعة واقعة في مجرى وادي عرنة بمكة.. تسببت في غرق الحسينيةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2018-12-01
أزالت بلدية جنوب مكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم، تعديات عبارة عن مزرعة تقدر مساحتها بـ43 ألف متر مربع كانت تقع في مجرى وادي عرنة، وتعترض السيول المنقولة من الوادي.
وعلمت "الخليج 365" أن التعديات التي جرت إزالتها كانت تشكل خطراً على سكان ضاحية الحسينية؛ نظراً لتحويل مسار مجرى سيول عرنة واعتراضها، التي الخليج 365 وأن اجتاحت المنطقة.
من جانبه، أشرف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص على أعمال الإزالة والتي نفذتها بلدية جنوب مكة بالتعاون مع الجهات الأمنية في منطقة الحسينية، على التعديات المقدرة بـ43 ألف متر مربع، وسط مطالبات من الأهالي بسرعة تنفيذ مشروع تصريف السيول في المنطقة التي شهدت سيولاً منقولة من وادي عرنة تسببت في إتلاف الممتلكات واحتجاز المواطنين على وقع الأمطار الأخيرة.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
05:40 PM
تقدر مساحتها بـ43 ألف متر مربع وتعترض السيول المنقولة من الوادي
أزالت بلدية جنوب مكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم، تعديات عبارة عن مزرعة تقدر مساحتها بـ43 ألف متر مربع كانت تقع في مجرى وادي عرنة، وتعترض السيول المنقولة من الوادي.
وعلمت "الخليج 365" أن التعديات التي جرت إزالتها كانت تشكل خطراً على سكان ضاحية الحسينية؛ نظراً لتحويل مسار مجرى سيول عرنة واعتراضها، التي الخليج 365 وأن اجتاحت المنطقة.
من جانبه، أشرف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص على أعمال الإزالة والتي نفذتها بلدية جنوب مكة بالتعاون مع الجهات الأمنية في منطقة الحسينية، على التعديات المقدرة بـ43 ألف متر مربع، وسط مطالبات من الأهالي بسرعة تنفيذ مشروع تصريف السيول في المنطقة التي شهدت سيولاً منقولة من وادي عرنة تسببت في إتلاف الممتلكات واحتجاز المواطنين على وقع الأمطار الأخيرة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، إزالة مزرعة واقعة في مجرى وادي عرنة بمكة.. تسببت في غرق الحسينية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مزرعة واقعة في مجرى وادي عرنة بمكة.. تسببت في غرق الحسينية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .