إزالة مزرعة واقعة في مجرى وادي عرنة بمكة.. تسببت في غرق الحسينية

محمد بن مسعود - الدمام - تقدر مساحتها بـ43 ألف متر مربع وتعترض السيول المنقولة من الوادي

أزالت بلدية جنوب مكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم، تعديات عبارة عن مزرعة تقدر مساحتها بـ43 ألف متر مربع كانت تقع في مجرى وادي عرنة، وتعترض السيول المنقولة من الوادي.

وعلمت "الخليج 365" أن التعديات التي جرت إزالتها كانت تشكل خطراً على سكان ضاحية الحسينية؛ نظراً لتحويل مسار مجرى سيول عرنة واعتراضها، التي الخليج 365 وأن اجتاحت المنطقة.

من جانبه، أشرف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص على أعمال الإزالة والتي نفذتها بلدية جنوب مكة بالتعاون مع الجهات الأمنية في منطقة الحسينية، على التعديات المقدرة بـ43 ألف متر مربع، وسط مطالبات من الأهالي بسرعة تنفيذ مشروع تصريف السيول في المنطقة التي شهدت سيولاً منقولة من وادي عرنة تسببت في إتلاف الممتلكات واحتجاز المواطنين على وقع الأمطار الأخيرة.