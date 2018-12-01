إغلاق جزئي لمهرجان العسل "11" في رجال ألمع

محمد بن مسعود - الدمام - جمعية النحالين تبدي استياءها وتعتذر عن التنظيم

علّقت محافظة رجال ألمع على أنباء إغلاق موقع مهرجان العسل "11" وإخراج الزوار والعارضين من الموقع، كاشفة أن الإغلاق كان جزئياً واقتصر على "خيمة التسوق والألعاب الترفيهية"، حيث لوحظ عدم جاهزية الخيمة بالشكل المطلوب، وخطورة الألعاب على الأطفال والزائرين.

وأكدت المحافظة أن المهرجان ما زال قائماً ويستقبل الزوار وأنه لا صحة للأخبار المتداولة حول إغلاقه وإخراج الزوار من موقعه.

وقالت: الجهات الحكومية بالمحافظة تلقت توجيهاً بالتعاون مع جمعية النحالين من أجل إخراج المهرجان بالشكل اللائق تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

من جانبه، عبّر رئيس جمعية النحالين التعاونية برجال ألمع علي الحياني عن استيائه الشديد بسبب "قرار محافظة رجال ألمع بإغلاق المهرجان جزئياً".

وأشار إلى أن الجمعية بذلت جهوداً مضنية في الإصلاحات التي أعقبت العاصفة، مقدماً اعتذار الجمعية عن الاستمرار في تنظيم هذا المهرجان وغيره من المهرجانات القادمة.

وذكر أن الجمعية ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد الجهة المتسببة في إغلاق المهرجان وما ترتب عليه من خسائر كبيرة وفق الأنظمة والتعليمات.

وأرجع "الحياني" هذا القرار إلى عدم تعاون الجهات المسؤولة بالمحافظة مع الجمعية، وكذلك عدم التزامها بتنفيذ توجيهات أمير منطقة عسير.