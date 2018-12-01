إطلاق اسم أحد فناني المجاردة على المعرض التشكيلي المفتوح

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أعلنت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية؛ إطلاق اسم أحد فناني المجاردة التشكيليين؛ على المعرض التشكيلي المفتوح، ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي الـسابع، بشارع الفن بالمحافظة.
جاء ذلك برعاية محافظ المجاردة، يحيى بن عبدالرحمن آل حموض.
وقررت اللجنة اعتماده باسم مشرف التربية الفنية، الفنان عبدالله صيدان، وإقامته بتاريخ 20/4/1440هـ، لجميع الشرائح العمرية والمدارس والموهوبين من أهالي المجاردة ومن خارجها.
وأهابت اللجنة، بجميع الراغبين من المشاركين التنسيق مع رئيس اللجنة الفنية، خالد الشهري، عبر خدمة الواتس آب / 0554411572 .
يذكر أن الفنان التشكيلي والمشرف التربوي، عبدالله صيدان، أحد أعمدة الفن التشكيلي ومؤسسيه بالمجاردة، ويرقد على السرير الأبيض في مكة، بعد نقله بطائرة الإخلاء الطبي من عسير، إثر تدهور حالته، والتي شُخصت بـ "ورم سرطاني" بالدماغ منذ عدة أشهر.
إطلاق اسم أحد فناني المجاردة على المعرض التشكيلي المفتوحعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2018-12-01
أعلنت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية؛ إطلاق اسم أحد فناني المجاردة التشكيليين؛ على المعرض التشكيلي المفتوح، ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي الـسابع، بشارع الفن بالمحافظة.
جاء ذلك برعاية محافظ المجاردة، يحيى بن عبدالرحمن آل حموض.
وقررت اللجنة اعتماده باسم مشرف التربية الفنية، الفنان عبدالله صيدان، وإقامته بتاريخ 20/4/1440هـ، لجميع الشرائح العمرية والمدارس والموهوبين من أهالي المجاردة ومن خارجها.
وأهابت اللجنة، بجميع الراغبين من المشاركين التنسيق مع رئيس اللجنة الفنية، خالد الشهري، عبر خدمة الواتس آب / 0554411572 .
يذكر أن الفنان التشكيلي والمشرف التربوي، عبدالله صيدان، أحد أعمدة الفن التشكيلي ومؤسسيه بالمجاردة، ويرقد على السرير الأبيض في مكة، بعد نقله بطائرة الإخلاء الطبي من عسير، إثر تدهور حالته، والتي شُخصت بـ "ورم سرطاني" بالدماغ منذ عدة أشهر.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
05:02 PM
تحت مسمى الفنان عبدالله صيدان
أعلنت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية؛ إطلاق اسم أحد فناني المجاردة التشكيليين؛ على المعرض التشكيلي المفتوح، ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي الـسابع، بشارع الفن بالمحافظة.
جاء ذلك برعاية محافظ المجاردة، يحيى بن عبدالرحمن آل حموض.
وقررت اللجنة اعتماده باسم مشرف التربية الفنية، الفنان عبدالله صيدان، وإقامته بتاريخ 20/4/1440هـ، لجميع الشرائح العمرية والمدارس والموهوبين من أهالي المجاردة ومن خارجها.
وأهابت اللجنة، بجميع الراغبين من المشاركين التنسيق مع رئيس اللجنة الفنية، خالد الشهري، عبر خدمة الواتس آب / 0554411572 .
يذكر أن الفنان التشكيلي والمشرف التربوي، عبدالله صيدان، أحد أعمدة الفن التشكيلي ومؤسسيه بالمجاردة، ويرقد على السرير الأبيض في مكة، بعد نقله بطائرة الإخلاء الطبي من عسير، إثر تدهور حالته، والتي شُخصت بـ "ورم سرطاني" بالدماغ منذ عدة أشهر.
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المصدر : الخليج 365
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