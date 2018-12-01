السعودية تتسلم مع اليابان والأرجنتين إدارة مجموعة العشرين.. اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - الوثيقة النهائية لقمة بوينس آيرس تركز على التنمية العادلة والمستدامة

ستتسلم السعودية، اليوم السبت، مع اليابان والأرجنتين إدارة مجموعة العشرين للسنة المقبلة، التي سترأس فيها اليابان المجموعة.

فوفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني لقمة العشرين في الأرجنتين، وبمجرد انتهاء المناقشات في الساعة 2:00 ظهراً (توقيت الأرجنتين) سيقدم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رئاسة مجموعة العشرين باليابان في 2019، وسيؤدي هذا التحويل إلى إضفاء الطابع الرسمي على الترويكا الجديدة في المنتدى الدولي الرئيسي للتعاون الاقتصادي والمالي والسياسي، المكون من اليابان، والأرجنتين، والمملكة العربية السعودية، البلد الذي سيرأس المجموعة في عام 2020.

وأفاد "موقع القمة" بأن الفصل الأخير من الرئاسة الأرجنتينية لمجموعة العشرين، تتوج بعد ظهر اليوم في بوينس آيرس بجلسة يناقش فيها قادة المجموعة القضايا الأكثر إلحاحًا على الأجندة العالمية في العاصمة الأرجنتينية.



وأضاف أن برنامج اليوم سيبدأ في الساعة العاشرة صباحاً في كوستا سالغيرو بمناقشات عامة تحت شعار "بناء توافق الآراء"، يليه غداء عمل بعنوان "الاستفادة من الفرص"، يهدف إلى الاتفاق على وثيقة نهائية تركز على التنمية العادلة والمستدامة.جولة ولي العهد محمد بن سلمان قمة العشرين قمة مجموعة العشرين G20