السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية ترحب بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على عدة قرارات لصالح فلسطين والجولان المحتل

رام الله 23 ربيع الأول 1440هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسرحبت الحكومة الفلسطينية بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على عدة قرارات لصالح فلسطين والجولان العربي السوري المحتل.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان اليوم : إن نتائج التصويت تثبت تعاظم التضامن الدولي مع الحق الفلسطيني والعربي، وتعزز مناهضة العالم ونبذه ورفضه للاحتلال .وشدد المحمود على صوابية الانحياز الساحق للقرارات الأممية، خاصة ما يتصل بعاصمتنا القدس المحتلة، والذي يسقط كافة الإجراءات والخطوات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في القدس العربية المحتلة، وفرضت أو تحاول فرض قوانينها وولايتها كسلطة قائمة بالاحتلال ويجعلها باطلة ومرفوضة وغير قانونية وليس لها أي شرعية على الإطلاق.وأوضح بأن هذه القرارات تعتبر استفتاءً عالمياً على السياسة الإمريكية المنحازة لإسرائيل وعلى وجود الاحتلال، والذي يجدد العالم توافقه على ضرورة إنهائه تماماً وإفساح المجال لإرساء أسس السلام والأمن والاستقرار في العالم .// انتهى //17:29ت م0105