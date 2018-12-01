السعودية اليوم / أمطار على مكة المكرمة



مكة المكرمة 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

17:09ت م

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مكة المكرمة 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //17:09ت م0100

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