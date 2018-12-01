السعودية اليوم / الطيران المدني يشارك في مؤتمر الايكاو لأمن الطيران



مونتريال 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس

شاركت المملكة العربية

ويشارك في المؤتمر ، عددا كبيرا من رؤساء وممثلي سلطة الطيران المدني وكبار مسؤلي أمن الطيران المدني بالدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

وقدمت المملكة خلال المؤتمر، ورقتي عمل كانت الأولى بالمشاركة مع بعض الدول العربية عن تبادل المعلومات الأمنية في أمن الطيران، والورقة الثانية تحدثت عن نقطة التفتيش الأمني الواحدة لتشجيع الدول ووضع إجراءات تعاونية لتفادي الازدواجية في تفتيش الركاب العابرون (الترانزيت) وفق مبدأ تقييم المخاطر.

وأشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب UNOCT فالدومير فرانكوف، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر بحجم الدعم السخي والكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج الأمم المتحدة، وسعي المملكة الدؤوب نحو دعم كل ما من شأنه خلق السلام والأمن في العالم.

وأكد مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد الفوزان، أن موضوع أمن الطيران وتحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية يأتي ضمن أولويات المملكة، وذلك عبر تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي، مما يسهم في الارتقاء بصناعة الطيران وتطوير المجال الأمني للقطاع، مشيراً إلى دور المملكة المستمر في دعم برامج ومشاريع المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، وحرصها على العناية بسلامة صناعة الطيران المدني، بغية النهوض بصناعة النقل الجوي التي أصبحت جزءاً من عصب الحياة الاقتصادية للدول.

وتحقيقا لذلك استضافة المملكة مؤخرا مكتب (البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني بالشرق الأوسط) كمساهمة في دعم أنشطة منظمة الطيران المدني بإقليم الشرق الأوسط تحقياً للدور القيادي والريادي الذي تضطلع به ولتنسق جهود دول المنطقة .

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت دعم مادي إلى هيئة الأمم المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار لصندوق مكافحة الإرهاب، وهو ما يؤكد على نهج المملكة الثابت في مكافحة الارهاب وتجفيف منابع تمويله، وأنها لم تدّخر جهداً في سبيل تعزيز كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار العالمي.

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17:06ت م

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مونتريال 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسشاركت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني في فعاليات المؤتمر الثاني عالي المستوى لأمن الطيران، والذي عُقد خلال الفترة (29-30) نوفمبر بمقر المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بمدينة مونتريال في كندا.ويشارك في المؤتمر ، عددا كبيرا من رؤساء وممثلي سلطة الطيران المدني وكبار مسؤلي أمن الطيران المدني بالدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).وقدمت المملكة خلال المؤتمر، ورقتي عمل كانت الأولى بالمشاركة مع بعض الدول العربية عن تبادل المعلومات الأمنية في أمن الطيران، والورقة الثانية تحدثت عن نقطة التفتيش الأمني الواحدة لتشجيع الدول ووضع إجراءات تعاونية لتفادي الازدواجية في تفتيش الركاب العابرون (الترانزيت) وفق مبدأ تقييم المخاطر.وأشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب UNOCT فالدومير فرانكوف، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر بحجم الدعم السخي والكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج الأمم المتحدة، وسعي المملكة الدؤوب نحو دعم كل ما من شأنه خلق السلام والأمن في العالم.وأكد مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد الفوزان، أن موضوع أمن الطيران وتحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية يأتي ضمن أولويات المملكة، وذلك عبر تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي، مما يسهم في الارتقاء بصناعة الطيران وتطوير المجال الأمني للقطاع، مشيراً إلى دور المملكة المستمر في دعم برامج ومشاريع المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، وحرصها على العناية بسلامة صناعة الطيران المدني، بغية النهوض بصناعة النقل الجوي التي أصبحت جزءاً من عصب الحياة الاقتصادية للدول.وتحقيقا لذلك استضافة المملكة مؤخرا مكتب (البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني بالشرق الأوسط) كمساهمة في دعم أنشطة منظمة الطيران المدني بإقليم الشرق الأوسط تحقياً للدور القيادي والريادي الذي تضطلع به ولتنسق جهود دول المنطقة .يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت دعم مادي إلى هيئة الأمم المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار لصندوق مكافحة الإرهاب، وهو ما يؤكد على نهج المملكة الثابت في مكافحة الارهاب وتجفيف منابع تمويله، وأنها لم تدّخر جهداً في سبيل تعزيز كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار العالمي.// انتهى //17:06ت م0097

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