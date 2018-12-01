

الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس

قام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة اليوم، بزيارة " للمركز الزوار مترو الرياض " بالرياض.

وتجول والوفد في اركان المركز مطلعين على مراحل تطور مشروع قطار الرياض ومحطات الحافلات ذات المسار المخصص وعادية ومغذية .

وشملت الجولة المحطات الرئيسية لمشروع قطار الرياض الذي يمثل العامود الفقري لشبكة النقل العام بمدنية الرياض،والعربات التي اشتملت مواصفاتها على أحدث ماتوصل إليه تقنية تصينع عربات القطار في العالم ،إضافة إلى لمشروع حافلات الرياض الذي يعد الشبكة الرافد الرئيسيي لشبكة القطارات بمدينة الرياض ،والمحطات الرئيسية وذات المسار المخصص ونقاط التوقف .

كما زار الوفد الزائر مجسمات لعربات القطار الرياض والمحطات الريئسية لها ، وشاهدوا عرضاً مرئياً عن النقل العام بمدنية الرياض .

وفي ختام الجولة التقطت الصور التذكارية لهذة المناسبة .

// انتهى //

17:03ت م

0094



الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسقام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة اليوم، بزيارة " للمركز الزوار مترو الرياض " بالرياض.وتجول والوفد في اركان المركز مطلعين على مراحل تطور مشروع قطار الرياض ومحطات الحافلات ذات المسار المخصص وعادية ومغذية .وشملت الجولة المحطات الرئيسية لمشروع قطار الرياض الذي يمثل العامود الفقري لشبكة النقل العام بمدنية الرياض،والعربات التي اشتملت مواصفاتها على أحدث ماتوصل إليه تقنية تصينع عربات القطار في العالم ،إضافة إلى لمشروع حافلات الرياض الذي يعد الشبكة الرافد الرئيسيي لشبكة القطارات بمدينة الرياض ،والمحطات الرئيسية وذات المسار المخصص ونقاط التوقف .كما زار الوفد الزائر مجسمات لعربات القطار الرياض والمحطات الريئسية لها ، وشاهدوا عرضاً مرئياً عن النقل العام بمدنية الرياض .وفي ختام الجولة التقطت الصور التذكارية لهذة المناسبة .// انتهى //17:03ت م0094

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم/ أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة يزورون “مركز الزوار مترو الرياض" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .