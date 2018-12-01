السعودية اليوم / إعادة فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية

عام / إعادة فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية
القاهرة 23 ربيع الأول 1440هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس
قررت سلطات ميناء الإسكندرية إعادة فتح ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور في تصريح له اليوم، أن هذا القرار جاء بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين بشكل آمن.
وأضاف أن إدارات الميناء المختصة بدأت عملها بإدخال السفن الموجودة بالمخطاف الخارجي طبقا لأولوية تواجدها، والبالغ عددها 37 سفينة.
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