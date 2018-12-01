السعودية | “الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر لاحتوائها على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:34 مساءً, 1 ديسمبر 2018 م

المناطق - واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 4 منتجات لفرد الشعر، لاحتوائها على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”.

وأوضحت الهيئة، أنها جمعت وحللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء 4 منتجات على نسبة عالية من مادة”فورمالدهيد” التي تسبب مخاطر صحية للمستهلك في حال تجاوزها الحدود المسموح بها في متطلبات السلامة بمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016 .

ويحمل المنتج الأول اسم “Yunea with keratin complex hair protein therapy” وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم تشغيلة(L16AX0428UAE) وتاريخ صلاحيته 08 /2019م ، فيما يحمل المنتج الثاني اسم “Richee professional bioplastica capilar 2 ” المصنوع في البرازيل برقم تشغيلة (BTCRP1704) وتاريخ صلاحيته 04 /2019م، في حين يحمل المنتج الثالث اسم “RG Amazon X-treme” وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية ولجميع التشغيلات، أما المنتج الرابع فيحمل اسم “KeraRoyalultimate hair care keratin smoothing system” وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم تشغيلة (17-6104) وتاريخ صلاحيته08 /2019م.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات بأرقام التشغيلات المشار إليها، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، مشيرةً إلى أن على منافذ البيع ومراكز التوزيع وصالونات التجميل النسائية إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورديها، وعلى مستوردي وموزعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق، ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.