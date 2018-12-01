شكرا لقرائتكم صور.. احتجاجات فرنسا توقف الملاحة بمطار نانت واعتقال 107 متظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قررت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، وقف الملاحة في مطار نانت لفترة وجيزة؛ بعد اقتحامه من السترات الصفر.

وأفادت رئاسة الوزراء الفرنسية، اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 107 على الأقل من متظاهري “السترات الصفراء” في باريس، بعدما حاولوا أن يكسروا الطوق الأمني في شارع “الشانزليزيه”.

وذكرت “سكاي نيوز” أن السلطات الفرنسية كانت قد حشدت آلافاً من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس، قبل ثالث مظاهرة ينظمها المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، السبت، فيما حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.

وعلى مدى أكثر من أسبوعين، أغلق متظاهرو “السترات الصفراء” الطرق عبر فرنسا، في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب السولار وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتزايدت الاحتجاجات وتحولت إلى إحدى أكبر التحديات التي واجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهراً.

وقبل أسبوع، تجمع آلاف المحتجين، الذين ليس لهم قائد وينظمون أنفسهم إلى حد بعيد عبر الإنترنت، في باريس لأول مرة، وحولوا شارع “الشانزليزيه” إلى ساحة قتال بعد اشتباكهم مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

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