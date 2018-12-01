شكرا لقرائتكم منشآت تُقيم عددًا من البرامج التدريبية بمختلف المناطق.. الاشتراك عبر هذا الرابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر حسابها الرسمي عن عددٍ من البرامج التدريبية في مختلف أنحاء المملكة.

وقالت منشآت، في تغريدة عبر حسابها اليوم، “تبدأ من يوم غدٍ برامج منشآت التدريبية لأول أسبوعٍ من ديسمبر ‬⁩ في عددٍ من مناطق المملكة، موضحة أن مقاعد الحضور محدودة.

ويمكن التسجيل والاشتراك في البرامج التدريبية من خلال الرابط التالي (هنا).

وتعمل منشآت على تلبية احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إقامة عددٍ من ورش العمل والجلسات والبرامج التدريبية في مختلف أنحاء المملكة.

أمطار المدينة المنورة .. 25 التماسًا كهربائيًّا واحتجاز 40 شخصًا في ينبع



فيديو.. مصافحة ولي العهد وبوتين تصفع الجزيرة على الهواء



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.