شكرا لقرائتكم صور.. حريق هائل بمصنع إسفنج في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اندلع حريق هائل، صباح اليوم السبت، بمصنع إسفنج في المنطقة الصناعية الجديدة بمنطقة المدينة المنورة.

وفي التفاصيل، صرح العقيد خالد مبارك الجهني، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً، عند الساعة ٧:١٦ من صباح اليوم (السبت)، عن حادث حريق في مصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية الجديدة.

وأكد المتحدث، في بيان، أنه “تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن الحريق في جزء من مصنع إسفنج يوجد به قطع خام، ومعدات ومكائن للتصنيع”.

وكشف أنه تم التعامل مع الحريق، وعزل أجزاء المصنع الأخرى، والسيطرة على الحادث دون إصابات.

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