- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم صور.. حريق هائل بمصنع إسفنج في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - اندلع حريق هائل، صباح اليوم السبت، بمصنع إسفنج في المنطقة الصناعية الجديدة بمنطقة المدينة المنورة.
وفي التفاصيل، صرح العقيد خالد مبارك الجهني، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً، عند الساعة ٧:١٦ من صباح اليوم (السبت)، عن حادث حريق في مصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية الجديدة.
وأكد المتحدث، في بيان، أنه “تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحريق في جزء من مصنع إسفنج يوجد به قطع خام، ومعدات ومكائن للتصنيع”.
وكشف أنه تم التعامل مع الحريق، وعزل أجزاء المصنع الأخرى، والسيطرة على الحادث دون إصابات.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حريق هائل بمصنع إسفنج في المدينة المنورة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .