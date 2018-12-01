شكرا لقرائتكم مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في الدور الثاني بالبحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - افتتحت مراكز الاقتراع، صباح اليوم، أبوابها أمام الناخبين لاختيار مرشحيهم في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف مناطق محافظات مملكة البحرين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن يوم الاقتراع شهد إقبالاً كثيفاً للناخبين في جميع محافظات المملكة في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية 2018.
وكانت الانتخابات النيابة والبلدية في البحرين قد شهدت إقبالاً غير مسبوقٍ، لاسيما من الشباب والنساء، لتبدأ اليوم جولة الدور الثاني من الانتخابات.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في الدور الثاني بالبحرين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .