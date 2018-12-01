شكرا لقرائتكم مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في الدور الثاني بالبحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - افتتحت مراكز الاقتراع، صباح اليوم، أبوابها أمام الناخبين لاختيار مرشحيهم في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف مناطق محافظات مملكة البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن يوم الاقتراع شهد إقبالاً كثيفاً للناخبين في جميع محافظات المملكة في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية 2018.

وكانت الانتخابات النيابة والبلدية في البحرين قد شهدت إقبالاً غير مسبوقٍ، لاسيما من الشباب والنساء، لتبدأ اليوم جولة الدور الثاني من الانتخابات.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.