شكرا لقرائتكم معرض الحرمين الشريفين يعلن وقف استقبال الزوار لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن معرض عمارة الحرمين الشريفين عن إغلاق أبواب المعرض والتوقف عن استقبال الزوار اليوم السبت الموافق 23 – 03 – 1440هـ؛ وذلك لعمل الصيانة الدورية والعناية بنظافة المعرض ومقتنياته.

يذكر أن هذه الصيانة تتم بشكل دوري كل شهر، حيث تحرص إدارة المعرض على تهيئة الأجواء المناسبة مع مراعاة سلامة مرتادي المعرض.

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