شكرا لقرائتكم الشرطة الفرنسية تخلي محيط قوس النصر في باريس باستخدام الغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أخلت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا، اليوم السبت، محيط قوس النصر من المحتجين الرافضين لرفع أسعار الوقود.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين ارتدوا سترات باللون الأصفر الفوسفوري وحاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس، قبل ثالث احتجاج على ارتفاع تكلفة الوقود.

وقالت متحدثة باسم شرطة باريس إن السلطات ألقت القبض على 60شخصاً وسط مخاوف من تسلل جماعات تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار في حركة (السترات الصفراء) التي تحتج على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

ولأكثر من أسبوعين أغلق محتجو (السترات الصفراء) الطرق عبر فرنسا فيما يمثل أكبر وأطول تحدِّ للرئيس ايمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهراً.

وقبل أسبوع تجمع آلاف المحتجين في باريس لأول مرة وحولوا شارع الشانزليزيه إلى ساحة قتال بعد اشتباكهم مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وليس للمحتجين قائد وهم ينظمون أنفسهم عبر الإنترنت بصفة أساسية.

وقال مسؤولون إنهم يتوقعون انتشار نحو خمسة آلاف من أفراد الشرطة في باريس اليوم مقابل نحو ثلاثة آلاف يوم السبت الماضي.

وسيجري نشر خمسة آلاف شرطي آخرين عبر البلاد تحسباً لاحتجاجات أخرى من متظاهري السترات الصفراء.

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