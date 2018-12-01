الان تتابع السفارة في بلجيكا تحذر المواطنين من المظاهرات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
حذرت السفارة السعودية في بروكسل من وجود مظاهرات في العاصمة البلجيكية، مطالبة المواطنين بتجنب الذهاب إلى هذه المناطق.
وقالت السفارة، في بيان، إنه “نظرا لوجود مظاهرات في بعض شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، تهيب السفارة بالمواطنين من بتحنب الذهاب إلى هذه الأماكن الزائرين والمقيمين واخذ الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفاره لأي طارئ لاقدر الله، والله خير الحافظين”.
وأوضحت السفارة، للمواطنين، أنه في حالة حدوث أي طوارئ، يمكن الاتصال بها على الرقم 0032474740000.
شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في بلجيكا تحذر المواطنين من المظاهرات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .