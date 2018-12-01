الان تتابع حريق هائل بمصنع إسفنج في المدينة المنورة (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة - عبدالله العازمي - الخليج 365:

نشب حريق هائل، اليوم السبت، بمصنع إسفنج في المنطقة الصناعية الجديدة بمنطقة المدينة المنورة.

صرح العقيد خالد مبارك الجهني، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أن الدفاع المدنى تلقى بلاغا، عند الساعة ٧:١٦ من صباح اليوم (السبت)، عن حادث حريق في مصنع اسفنج بالمنطقة الصناعية الجديدة.

وأكد المتحدث، في بيان، أنه “تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن الحريق في جزء من مصنع إسفنج يوجد به قطع خام، ومعدات ومكائن للتصنيع”.

وكشف أنه تم التعامل مع الحريق، وعزل أجزاء المصنع الأخرى، والسيطرة على الحادث دون إصابات.